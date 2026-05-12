Культура поведения: расскажем о правилах безопасности в минском метро

Каждый пятый пассажир минского метро не отрывается от экрана телефона даже в процессе передвижения. Как итог - предметы выпадают на контактные рельсы, или, что хуже, за платформой оказываются и сами пассажиры.

Расскажем о жизненно важных правилах безопасности в метро.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7150ad25-b152-4cc0-aab5-0a693a8fe3a9/conversions/9f01a1ae-149e-454e-95d2-f3d8a6ff3745-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7150ad25-b152-4cc0-aab5-0a693a8fe3a9/conversions/9f01a1ae-149e-454e-95d2-f3d8a6ff3745-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7150ad25-b152-4cc0-aab5-0a693a8fe3a9/conversions/9f01a1ae-149e-454e-95d2-f3d8a6ff3745-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7150ad25-b152-4cc0-aab5-0a693a8fe3a9/conversions/9f01a1ae-149e-454e-95d2-f3d8a6ff3745-xl-___webp_1920.webp 1920w

Метро - самый быстрый общественный транспорт, однако не самый безопасный. Минским метрополитеном ежедневно пользуются около 50 тыс. человек. При таком потоке следует помнить о правилах безопасности.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"При входе в метро обязательно нужно убедиться, что перед вами человек придерживает дверь, потому что может быть такая роза ветров, что очень резкое движение - и может возникнуть травма. Дальше мы идем через турникет. Бросаем жетончик или, допустим, оплачиваем бесконтактной банковской картой. Нужно обязательно убедиться, что зажглась зеленая стрелочка, произошел характерный щелчок - и тогда можно спокойно проходить через турникет. Ни в коем случае нельзя бегать по лестнице. На эскалаторе надо стоять".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37adc86d-cc52-4e5c-adcd-8fb5f44c9144/conversions/126144ba-9818-47ea-b258-2d8acf76ce0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37adc86d-cc52-4e5c-adcd-8fb5f44c9144/conversions/126144ba-9818-47ea-b258-2d8acf76ce0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37adc86d-cc52-4e5c-adcd-8fb5f44c9144/conversions/126144ba-9818-47ea-b258-2d8acf76ce0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37adc86d-cc52-4e5c-adcd-8fb5f44c9144/conversions/126144ba-9818-47ea-b258-2d8acf76ce0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Участились случаи, когда скейты, самокаты, велосипеды и моноколеса используют даже в метро. В правилах подземного транспорта перемещаться по лестнице и уж тем более по платформе на средствах персональной мобильности запрещено. Есть конкретные происшествия.

"В Минском метрополитене за последнее время было отмечено несколько случаев. В частности, один случай был в подземном переходе на станции "Площадь Франциска Богушевича". Молодой человек на электросамокате врезался в девушку. Она получила телесное повреждение, была госпитализирована. Ну и также хотелось бы о таком случае рассказать, который произошел на одной из станций нашего метрополитена. Молодой человек пронес с собой скейтборд, что не запрещено, если он по различным размерам не превышает установленную норму. Молодому человеку захотелось покататься на платформе, несмотря на то что это категорически запрещено. И вот мы смотрели по видеозаписи, что только он начал кататься на платформе, и буквально уже летел прямо под поезд. Благо он вовремя сгруппировался, упал", - рассказал Андрей Дроб.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cd682d-be76-432f-b5a2-2657405fbc88/conversions/9cfa3c35-450b-41e4-8495-78951a44edde-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cd682d-be76-432f-b5a2-2657405fbc88/conversions/9cfa3c35-450b-41e4-8495-78951a44edde-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cd682d-be76-432f-b5a2-2657405fbc88/conversions/9cfa3c35-450b-41e4-8495-78951a44edde-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57cd682d-be76-432f-b5a2-2657405fbc88/conversions/9cfa3c35-450b-41e4-8495-78951a44edde-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нередко бывают случаи, когда граждане случайно роняют телефон или другой предмет на рельсы. И сразу в голове вопрос: что же делать?

На путях напряжение - 825 вольт. Поэтому категорически запрещено самостоятельно прыгать и доставать предмет. Необходимо сообщить сотруднику метро - и тогда предмет безопасно достанут.

На контактом рельсе может оказаться и сам человек по причине неосторожности и невнимательности. В метро рекомендуется снимать наушники и отвлечься от смартфона, чтобы не пропустить важную информацию от дежурного по громкой связи.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b02a23e5-c8e1-4a23-b486-cb7ff00ec7bb/conversions/86bd4226-7257-4674-98be-bbb972a73c39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b02a23e5-c8e1-4a23-b486-cb7ff00ec7bb/conversions/86bd4226-7257-4674-98be-bbb972a73c39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b02a23e5-c8e1-4a23-b486-cb7ff00ec7bb/conversions/86bd4226-7257-4674-98be-bbb972a73c39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b02a23e5-c8e1-4a23-b486-cb7ff00ec7bb/conversions/86bd4226-7257-4674-98be-bbb972a73c39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кожедуб, начальник станций метро "Петровщина" и "Малиновка" Минского метрополитена:

"Находясь на платформе, пассажиры должны соблюдать каждый персонально меры безопасности. Одним из пунктов является желтая ограниченная линия, которая указывает пассажирам на то, что дальше небезопасное расстояние. Почему? Потому что, во-первых, движущий состав может зацепить зеркалом. Если случайно или намеренно происходит падение человека на пути, человек также должен соблюдать определенные правила. Движущий состав не может мгновенно остановиться, поэтому человеку необходимо лечь в канаву, которая расположена на путях, и ожидать, когда поезд проследует станцию. Только потом прибегать к помощи работников станции, дежурного по станции, инспекторов службы безопасности. Самостоятельно выходить нельзя. Почему? Потому что у нас под платформой находится контактный рельс под высоким напряжением".

Сообщить о проблеме можно и через устройство экстренной связи, которое есть на каждой станции Минского метрополитена.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6341643f-66b4-4b05-aeb6-03b412c96348/conversions/d689ba61-c272-4a3e-8d43-e61d32a2f5b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6341643f-66b4-4b05-aeb6-03b412c96348/conversions/d689ba61-c272-4a3e-8d43-e61d32a2f5b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6341643f-66b4-4b05-aeb6-03b412c96348/conversions/d689ba61-c272-4a3e-8d43-e61d32a2f5b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6341643f-66b4-4b05-aeb6-03b412c96348/conversions/d689ba61-c272-4a3e-8d43-e61d32a2f5b2-xl-___webp_1920.webp 1920w