3.78 BYN
2.80 BYN
3.29 BYN
Культура поведения: расскажем о правилах безопасности в минском метро
Каждый пятый пассажир минского метро не отрывается от экрана телефона даже в процессе передвижения. Как итог - предметы выпадают на контактные рельсы, или, что хуже, за платформой оказываются и сами пассажиры.
Расскажем о жизненно важных правилах безопасности в метро.
Метро - самый быстрый общественный транспорт, однако не самый безопасный. Минским метрополитеном ежедневно пользуются около 50 тыс. человек. При таком потоке следует помнить о правилах безопасности.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
"При входе в метро обязательно нужно убедиться, что перед вами человек придерживает дверь, потому что может быть такая роза ветров, что очень резкое движение - и может возникнуть травма. Дальше мы идем через турникет. Бросаем жетончик или, допустим, оплачиваем бесконтактной банковской картой. Нужно обязательно убедиться, что зажглась зеленая стрелочка, произошел характерный щелчок - и тогда можно спокойно проходить через турникет. Ни в коем случае нельзя бегать по лестнице. На эскалаторе надо стоять".
Участились случаи, когда скейты, самокаты, велосипеды и моноколеса используют даже в метро. В правилах подземного транспорта перемещаться по лестнице и уж тем более по платформе на средствах персональной мобильности запрещено. Есть конкретные происшествия.
"В Минском метрополитене за последнее время было отмечено несколько случаев. В частности, один случай был в подземном переходе на станции "Площадь Франциска Богушевича". Молодой человек на электросамокате врезался в девушку. Она получила телесное повреждение, была госпитализирована. Ну и также хотелось бы о таком случае рассказать, который произошел на одной из станций нашего метрополитена. Молодой человек пронес с собой скейтборд, что не запрещено, если он по различным размерам не превышает установленную норму. Молодому человеку захотелось покататься на платформе, несмотря на то что это категорически запрещено. И вот мы смотрели по видеозаписи, что только он начал кататься на платформе, и буквально уже летел прямо под поезд. Благо он вовремя сгруппировался, упал", - рассказал Андрей Дроб.
Нередко бывают случаи, когда граждане случайно роняют телефон или другой предмет на рельсы. И сразу в голове вопрос: что же делать?
На путях напряжение - 825 вольт. Поэтому категорически запрещено самостоятельно прыгать и доставать предмет. Необходимо сообщить сотруднику метро - и тогда предмет безопасно достанут.
На контактом рельсе может оказаться и сам человек по причине неосторожности и невнимательности. В метро рекомендуется снимать наушники и отвлечься от смартфона, чтобы не пропустить важную информацию от дежурного по громкой связи.
Владимир Кожедуб, начальник станций метро "Петровщина" и "Малиновка" Минского метрополитена:
"Находясь на платформе, пассажиры должны соблюдать каждый персонально меры безопасности. Одним из пунктов является желтая ограниченная линия, которая указывает пассажирам на то, что дальше небезопасное расстояние. Почему? Потому что, во-первых, движущий состав может зацепить зеркалом. Если случайно или намеренно происходит падение человека на пути, человек также должен соблюдать определенные правила. Движущий состав не может мгновенно остановиться, поэтому человеку необходимо лечь в канаву, которая расположена на путях, и ожидать, когда поезд проследует станцию. Только потом прибегать к помощи работников станции, дежурного по станции, инспекторов службы безопасности. Самостоятельно выходить нельзя. Почему? Потому что у нас под платформой находится контактный рельс под высоким напряжением".
Сообщить о проблеме можно и через устройство экстренной связи, которое есть на каждой станции Минского метрополитена.
Сегодня каждый третий житель столицы - пассажир метрополитена. Объем перевозок за 2025 год составил свыше 260 млн человек, что на 7 % больше, чем годом ранее.