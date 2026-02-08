Купание в прорубях, пробежки по заснеженным улицам - как моржуют белорусы

Эта зима на морозы щедра. В такую холодную погоду многие белорусы максимально закутываются в теплые вещи. Но есть и те, для кого такой крепкий минус считается большим плюсом. Нынешние погодные условия идеально подходят для зимнего экстрима. Одним из популярных видов считается плавание в холодной воде, по-другому - моржевание.

В отличие от других активностей такая форма закаливания уходит корнями еще во времена античности. Тогда купание в холодной воде считалось целебным и оздоравливающим. Эта традиция сохранилась и по сей день.

Моржуют белорусы по-разному: плавают на большие дистанции, купаются в прорубях, а еще пробегают по заснеженным улицам десятки километров. Такой образ жизни стал для них привычным.

Пообщались с белорусскими "моржами".

Мороз крепчал

Для этих людей мороз не страшен. Даже в такие холода пробежать дистанцию в 5, а то и 10 км - это уже привычное дело. В выходные столичные "моржи" собираются вместе для общей закаливающей пробежки. Локации каждый раз меняются, но желание пробежать в такую погоду остается неизменным.

Алексей Савелич, любитель моржевания:

"Уже лет 12 занимаюсь, энергия добавляется, организм очищается. Но когда бежишь, телу жарко становится. Движение - это сила".

"Закалбегом занимаюсь совсем немного. Я пришла в ноябре на первый закалбег в 2025 году. Мне посоветовали друзья, мне очень понравилось, компания тут своя, хорошая. Я быстро влилась. Занимаюсь, наверное, для начала, для того, чтобы какое-то самопреодоление было", - рассказала Светлана Каленик, любитель моржевания.

Сергей Зыков, любитель моржевания:

"Проводим закал по пробежке уже 6 лет. В Минске очень много закалфестов проводили. И вот сейчас приняли решение пробежать во всех районах города Минска по выходным. Мы провели уже несколько таких пробежек".

Из экипировки на них в основном только шорты, шапки и перчатки. Прохожим от одного взгляда на них становится холодно. Однако для экстремалов такие закалочные пробежки - это не только способ согреться, но и возможность поддерживать отличную физическую форму. Как говорится, в здоровом теле - здоровый дух.

Главное в этом деле - правильно стартовать на дистанции. А на финише уже будет крепкий иммунитет.

Одним из главных способов закаливания является купание в проруби. На улице крепкий минус, но белорусских экстремалов он не пугает. Такое купание бодрит и многим помогает поддерживать форму.

Иван Савостьянов, любитель моржевания:

"Водичка прекрасная, она намного теплее, чем температура на улице, потому что всегда получается такой контраст. Водичка где-то градуса на 3-4 на улице при минус 15-20 всегда теплее окажется".

Игорю 60 лет. Он в прекрасной форме для своих лет. Значит, верно гласит пословица: если в прорубь заглянуть, можно молодость вернуть.

Игорь Балашов, любитель моржевания:

"Я себя чувствую, может, на 50 лет. Один раз окунулся, для закрепления надо второй раз. Хочется еще раз окунуться, только вышел из воды. И летом тоже мы в холодные ездим ручьи, в холодные реки: Нарочанская, Нарочь, там есть места такие прохладные".

Холодная прорубь "затянула" и Алену. Начала заниматься девушка моржеванием совсем недавно, но купаться в холодной воде и бегать на морозе - уже вошли в привычку. Но до сих пор помнит свое первое погружение.

Алена Бердыева, любитель моржевания:

"Мне было очень страшно, мне казалось, что я умру. Но люди помогли, научили дышать, научили опускаться. Первое погружение - это как у всех: заскакиваешь и выскакиваешь. А потом уже приходят знания, ты общаешься среди людей, которые уже опытные, и понимаешь, что для чего".

А еще моржевание помогает укрепить иммунитет, все болезни сразу идут мимо, но если закаленный человек заболевает, то он все равно…

Алена Бердыева, любитель моржевания:

"Если нет температуры, нужно моржевать. Это повышает иммунитет".

Такая форма закаливания стала для многих образом жизни. На самом деле закаливать свой организм можно круглый год. У каждого появились свои холодные привычки.

"Круглогодично с утра холодный душ. И когда выпадает снег, появляется лед, тогда прорубь. А так круглый год обязательно каждое утро холодный душ", - рассказал Артем Олейников, любитель моржевания.

Виктор Клец, любитель моржевания:

"Я не пользуюсь горячей водой совсем. Т.е. у меня нет крана горячей воды. Это как уже зубы почистить: утром встал, обязательно ледяная вода (это летом). А зимой, конечно, всякие процедуры".

6 лет назад Дмитрий и не думал, что подружится с холодной водой. Присоединиться в ряды "моржей" привели его коллеги. И за это время уже появились личные рекорды.

Дмитрий Костенко, любитель моржевания:

"У меня прогресс. Я впервые проплыл 25 метров в открытой воде брасом за 29 секунд. Я не пловец-спортсмен, поэтому результатам хвастаться нечего. Но я, наверное, два сезона сопротивлялся. Меня звали мои коллеги, друзья проплыть. Как-то мне было не по себе, потому что это разные вещи. Окунаться, на мой взгляд, проще, чем плыть. Но я проплыл, у меня получилось".

По работе - бухгалтер, по жизни - спортсменка. Вероника уже 8 лет занимается зимним плаванием. Девушка постоянно принимает участие в марафонах и соревнованиях.

Вероника Моисеева, любитель моржевания:

"В нашей стране зимнее плавание признано официально видом спорта. Можно получать спортивные разряды, можно участвовать в международных турнирах. Мы с командой летели в Калининград, участвовали в международной эстафете, где наша страна, Беларусь, заняла первое место".

И все не далеко спортсмены. Здесь собираются люди разных возрастов и профессий.

Дамба на Минском море - рай для зимней рыбалки. Здесь разворачивается целый палаточный городок, собираются самые крепкие и закаленные рыбаки. А выбирают это место не только потому, что находится недалеко от Минска, но самой рыбы действительно много. Приходят сюда даже в крепкие морозы.

Сюда приходят сотни любителей зимней рыбалки. Сидят с самого раннего утра и уходят, когда солнце начинает заходить за горизонт. За это время успевают поймать хороший улов.

Хороший улов - это, конечно, удача, ведь угадать, где конкретно клюет рыба, невозможно. Здесь нужно двигаться из лунки в лунку постоянно.