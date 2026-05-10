Курган Славы второй день подряд притягивает к себе тысячи белорусов и гостей из других стран. С самого утра 10 мая здесь особенно многолюдно. В сердце Минской области съехались те, кто решил особенным образом провести праздник - День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

200 человек - молодежь, медики, учителя, строители, энергетики, представители других профессий - несли стометровый флаг. А во время акции "Споем гимн вместе" ее участники исполнили у подножия кургана главную национальную композицию.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "По традиции мы провели эту церемонию на знаковом для Минского региона месте - на Кургане Славы. Мы с гордостью вынесли стометровый флаг, исполнили государственный гимн, осознавая ответственность за независимость нашей страны, понимая, что нам необходимо ее защищать и развивать ради будущих поколений".

В выходные на территории возле Кургана Славы будут проходить специализированные выставочные экспозиции регионов Минской области. Брендовая продукция от предприятий, ярмарка мастеров, игровые зоны, выступление артистов, дегустации и мастер-классы никого не оставят равнодушными.