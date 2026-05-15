Кушнаренко: Мы будем транслировать опыт Несвижского района на другие регионы Минской области

Для молодых специалистов в разных сферах экономики Минской области создают максимально комфортные условия для труда и отдыха, а это значит - для их закрепления на местах. Об этом заявили в Несвижском районе во время выездного семинара по вопросам обеспечения регионов перспективными кадрами.

Участники изучили опыт работы сельхозпредприятия "17 сентября", где увидели новое жилье работников хозяйства, а также общежитие. Обсудили такие темы, как целевые направления. Так, ежегодно по такой форме в хозяйства центрального региона приходят более сотни выпускников аграрных вузов.

Изучили участники семинара и успешный опыт инвестиций в социальные проекты сельхозпредприятия "Грицкевичи". Там средства направляют, в том числе, на развитие детского спорта.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Мы проводим выездной семинар на базе Несвижского района, который имеет свои подходы, приносяшие положительный результат. Здесь обеспеченность нанимателей кадрами свыше 96 %. Здесь есть тенденции к росту занятого населения. Район в целом работает с достойными результатами и занесен на Республиканскую доску почета. Вот за счет чего мы будем разбираться, анализировать и транслировать этот опыт на другие регионы области".