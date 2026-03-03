Кузница милицейских кадров - как проходит подготовка будущих офицеров в Академии МВД

Они и в будни, и в праздники на посту. И так уже 109 лет. 4 марта в Беларуси отмечается День милиции. Президент поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Около полутысячи будущих офицеров обучаются в Академии МВД. Это главная кузница милицейских кадров. Как готовят будущих правоохранителей, есть ли среди них слабый пол и слабый ли он вообще.

Софья, хоть девушка и хрупкая, но при необходимости уложит на пол в буквальном смысле даже мужчину. Первая ее попытка поступить в Академию милиции не закончилась успехом. Тогда она пошла работать в патрульно-постовую службу милиции. Год службы, и вот она уже курсант Академии МВД. Борьба, бег на выносливость, стрельба из оружия - то, чему обучают здесь всех, и девушки не исключение. Для слабого пола здесь нет послаблений.

"Элементы борьбы нужны, чтобы в случае какой-то опасности сотрудники могли принять молниеносное решение, если надо задержать, то задержать. Если другие обстоятельства, то действовать согласно складывающейся оперативной обстановке", - отметил старший преподаватель Академии МВД Беларуси Сергей Седнев.

Также с первого курса в Академии осваивают огневую подготовку. Занятия в тире проходят как для девушек, так и для юношей. Курсанты осваивают технику стрельбы из табельного оружия, пистолета Макарова, автомата Калашникова и других видов оружия.

"Осваивается все очень быстро. Преподаватели все доступно объясняют, подходят, поправляют положение рук, стойку", - поделилась курсант Академии МВД Беларуси Софья Федукович.

Около 50 сотрудников Академии МВД накануне профессионального праздника получили награды от руководства учебного заведения за вклад в профессию и инициативу. Также многие удостоились новых званий и нагрудных знаков.