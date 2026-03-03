Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Кузница офицерских кадров: где в Беларуси готовят будущих генералов

ВС Беларуси

"Командир обязан думать", - наставлял командир эскадрона Георгий Петрович молодого Трофимова в фильме "Офицеры", хорошо знакомом каждому военному.

Помимо базовой подготовки, без которой не получить высокий чин генерала (а какой солдат не мечтает им стать), стратегическому мышлению и офицерской выучке обучают в восьми белорусских вузах: большинство из них находятся в столице, еще два - в Гомеле и Гродно.

Учеба на всех военных факультетах, где, к слову, наравне с парнями учатся и девушки, имеет свою специфику. Где именно готовят будущих военных управленцев, узнаете в программе "Специальный репортаж".

Военная академия Беларуси

Главной кузницей кадров для нужд армии оправданно считается Военная академия Беларуси. По истечении 4 лет обучения отсюда выходят офицеры самого разного профиля: связисты, разведчики, пилоты, ракетчики, артиллеристы, психологи и идеологи - это далеко не все, всего более 20 специальностей. Упор делается на практику, которая занимает более половины учебного времени.

Артем Неверко, замначальника по учебной работе Военной академии Беларуси:

"Если мы берем курсантов факультета общевойскового военной разведки, то они с первого курса умеют стрелять абсолютно со всех видов стрелкового оружия. Курсанты умеют водить все виды боевой техники, они выполняют в зависимости от своей профилизации или специальности, выполняют упражнения стрельбы из танка, боевой машины пехоты, БТР-80 и БТР-82А в том числе. Если брать курсантов в факультетах связи и противовоздушной обороны, они умеют пользоваться практически всеми системами. Кроме того, курсанты авиационного факультета уже на первом курсе получают опыт и навыки управления самолетами, то есть они летают на самолетах Viper, планерах, управляют вертолетом самостоятельно. Курсанты факультета военной разведки уже на первом курсе совершают прыжки с парашютом из самолета либо вертолета, в год примерно по 4 прыжка каждый курсант выполняет. Каждый курсант и выпускник Военной академии получает сертификат - допуск на право управления беспилотным летательным аппаратом. И все курсанты Военной академии получают водительское удостоверение категории "С". Меняются формы, способы ведения войн и вооруженной борьбы. Последние несколько лет контрольные цифры приема увеличиваются, что связано с востребованностью военного образования".

Военный факультет БГУ

Подготовка специалистов гуманитарных наук с уклоном в военное дело, юристов, химиков-экологов, картографов, топографов, геодезистов, дипломатов, умеющих вести переговоры и деловые переписки с зарубежными партнерами, и военных хакеров - это прерогатива военного факультета БГУ. Первые офицерские кадры отсюда начали выпускать век тому назад.

Андрей Бахарь, начальник военного факультета БГУ:

"Основываясь на той базе, которая создана в БГУ, наши ребята проходят обучение на 60 % именно на базовом факультете - в общих группах, в общем потоке. Мотивация их подогревается тем, что они с одаренными детьми конкурируют и доказывают право на жизнь. Основные занятия у нас - это все-таки занятия на учебных полигонах. В ходе классных занятий мы даем основы лекционного материала: где-то даем азы, а уже потом наращиваем это все в ходе полигонных занятий, это касается тактической и огневой подготовок. Идем в унисон со временем, мы смотрим не на сегодняшний день, а стараемся заглянуть на завтрашний день и готовиться по истечению срока обучения специалистов, которые будут отвечать современным реалиям и с небольшим заделом на будущее. Проходит обучение бесплотным летательным аппаратам: пока учащиеся пробуют именно на симуляторах, в дальнейшем они переходят уже работать на БПЛА непосредственно в стенах данного заведения. Сначала учатся на учебных трассах, а уже потом в управление более тяжелыми и современными комплексами".

Военно-технический факультет БНТУ

Из стен же военно-технического факультета БНТУ в интересах армии, милиции и Пограничного комитета выходят финансисты и инженеры.

Александр Талерчик, начальник военно-технического факультета БНТУ:

"Это не означает, что они будут иметь только военную специальность, их специальность также позволяет выпускникам работать и на гражданском поприще. То есть они будут автомобилистами, специалистами по гусеничной технике, экономистами-менеджерами. Они обучаются практическим действиям вождения и управления боевыми машинами, полностью изучают ее устройство, инженерную и прикладную механику - все необходимые теоретические науки. Кроме того, это и военные навыки: мы учим их стрелять, занимаемся спортом и рукопашным боем".

Военно-медицинский институт БГМУ

Как технику невозможно представить без обслуживания, так армию невозможно представить без врачей. Медиков в военной форме, подготовленных в боевом плане не хуже любого солдата, выпускает Военно-медицинский институт БГМУ.

Дмитрий Клименков, начальник Военно-медицинского института БГМУ:

"Военный врач - это специалист, который должен хорошо понимать специфику боевых действий, потому что именно тактическая обстановка боя позволяет прогнозировать величину санитарных потерь и то, как придется организовывать маневр силами и средствами медицинской службы. Они овладевают тактической подготовкой, инженерной подготовкой, огневой подготовкой. Большое внимание мы на сегодняшний день уделяем физической подготовке, в том числе и в связи с тем, что глава государства обращает на это внимание. В 2025 году мы организовали учебно-тренировочный центр огнестрельной травмы, в котором моделируем ранения и с помощью реальных инструментов оказываем помощь. Во многих клиниках наши курсанты проходят свою практико-ориентированную подготовку. Учатся врачебному искусству на различных базах, которые позволяют им расширить свои возможности в практикоориентированной подготовке".

Военный факультет БГАА

Ни один современный вооруженный конфликт сейчас не обходится без дронов. Последние веяния в сфере беспилотной и пилотируемой летной техники знают на военном факультете Академии авиации. В распоряжении преподавателей и курсантов - тренажеры самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении в стране. С 2026 учебного года здесь готовят новых специалистов, в числе которых бортинженеры.

Дмитрий Дьяков, начальник кафедры военного факультета БГАА:

"Работа специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных комплексов достаточно интересна. Мы находимся на передовых рубежах науки и техники. Если взять пилотируемую авиацию, обновление самолетного парка идет раз в 10-15 лет, так, плавненько, то у нас - каждый год, каждые два года появляется что-то новое, и надо постоянно отслеживать, быть в тренде искусственного интеллекта по распознаванию и моделированию ситуации, его основ. Основная масса времени уходит на практические занятия. Мы работаем совместно с заказчиком, проводим ежегодные практики, достаточно продолжительные и эффективные. Отрабатываем уже в воинских частях, непосредственно на тактическом фоне. Задача практик - это научить, то есть у нас, допустим, на младших курсах одни типы устройств, например, квадрокоптеры. На старших курсах - уже самолетного типа, полностью самостоятельного применения. А последняя практика проходит уже совместно в тех подразделений, в которых студенты будут отрабатывать. То есть они по выпуску получают полностью допуски к управлениям всеми беспилотными летательными аппаратами".

Военный факультет БГУИР

IT-специалистов, способных написать программы для работы с вооружением и военной техникой, обучают в БГУИР. К слову, все полученные знания выпускники могут легко применять и в гражданской сфере.

Игорь Забавский, первый замначальника военного факультета БГУИР:

"Военный факультет ведет подготовку высококвалифицированных специалистов по пяти профилизациям. Они могут работать в различных силовых структурах и ведомствах Министерства обороны Республики Беларусь, а также Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности. Вот, все специальности у нас связаны с IT-сферой. Курсанты постоянно осваивают различные образцы вооружения военной специальной техники, постоянно занимаются программированием, пишут самостоятельно программное обеспечение для работы с вооружением военной специальной техникой. Также в визуализации каких-то процессов, все наработанные программы идут как в вооруженные силы, так и в информационно-аналитический центр Президента Республики Беларусь".

Военно-транспортный факультет БелГУТ

Офицеров, способных обеспечить мобильность армии, готовят в Гомеле, в Белорусском государственном университете транспорта. В военное время выпускники отвечают за восстановление разрушенных объектов, а в мирное - возводят мосты и ремонтируют пути сообщения. С учетом опыта современного боя, все это курсанты учатся делать, отражая атаку противника.

Дмитрий Ляпоров, начальник военно-транспортного факультета БелГУТ:

"У наших курсантов есть возможность все свои полученные теоретические знания закрепить на учебно-полевом центре университета, который оборудован различными площадками и учебными местами. Также наши курсанты проходят войсковые стажировки и практики в различных воинских частях Вооруженных сил Республики Беларусь. Курсанты имеют возможность получить практические навыки по строительству и восстановлению железнодорожного пути, также по восстановлению поврежденной автомобильной техники, организации перевоза и крепления техники на платформах. Конечно, введение специальной военной операции привнесло и изменениям нашей учебной программы. В первую очередь, это противодействие беспилотным летательным аппаратам. Подготовка у нас идет в условиях воздействия условного противника. Они вырабатывают навыки, а тем более с учетом СВО возросло воздействие беспилотных летательных аппаратов. Они отрабатывают навыки по укрытию и от беспилотных летательных аппаратов, а также их отражения".

Военный факультет ГрГУ им. Янки Купалы

Единственный военный факультет прямо на территории воинской части, где курсанты учатся бок о бок с действующими военнослужащими, находится в Гродно, в университете имени Янки Купалы. Отсюда выпускаются, говоря современным языком, фитнес-инструкторы и так называемые тыловики.

И это малая толика учебы будущих командиров. Для тех, кто всерьез задумался о военной карьере, двери профильных учебных заведений открыты. Будущие абитуриенты могут обращаться в военкоматы по месту жительства. Прием заявлений и документов продлится до 1 апреля.

