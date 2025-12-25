Лайфхак от лесоводов: что нужно сделать, чтобы ель долго держала иголки и сохраняла запах

Елочные базары в Брестской области продолжают свою работу. Перед тем, как ель попадет в торговлю, она проходит строгий отбор в лесу – выстроена целая система правил.

Почему одни деревья рубят, а другие - нет? Сколько стоит незаконный спил для собственного кошелька?

В Кобринском опытном лесхозе выращивают тысячи елей. И выбрать среди них те самые, которые украсят квартиры и дома, не так просто. Лесовод с более чем 20-летним стажем Николай Хурсин о новогодних красавицах знает все.

Николай Хурсин, лесовод Болотского лесничества Кобринского опытного лесхоза:

"Вот эти елочки пока рубить не будем. Они еще маленькие. Через четыре-пять лет подрастут, вырубим. Впереди у нас красивая елочка, эту можно рубить: пушистая, большая елка. Вот такая красавица будет кому-то".

Николай Хурсин отмечает, для идеальной елочки необходима хорошая плодородная почва, доступ света и не слишком яркое солнце. Все условия в лесхозе выполняют.

А вот вам лайфхак от лесоводов: прежде чем поставить елку в воду или в крестовину, обязательно нужно обновить ее срез. Сделать это буквально на пару сантиметров под углом 45 градусов, и тогда ваша зеленая красавица и иголки держать будет, и пахнуть будет гораздо дольше.

За самостоятельную вырубку - штраф до 30 базовых величин

И еще лесоводы предупреждают: самостоятельная вырубка, даже если дерево кажется бесхозным, это административное правонарушение, за которое грозит штраф.

Дмитрий Щерба, начальник отдела охраны леса Кобринского опытного лесхоза:

"Особое внимание уделяем местам вдоль автомобильных дорог, товариществ, населенных пунктов, устанавливаем фото- и видеоловушки для привлечения виновных граждан к административной ответственности. За незаконную рубку или повреждения придется гражданину заплатить штраф в размере от 5 до 30 базовых величин".