3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Лазоркина: Мегацель для Союзного государства - это технологический суверенитет
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. 26 февраля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Лидеры Беларуси и России, а также правительства и парламентарии двух стран обсудят актуальные вопросы взаимодействия.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, в студии "Первого информационного" рассказала, какие вызовы в экономическом плане и плане интеграции сегодня стоят перед Союзным государством.
"Вопрос не в вызовах, а в том, чтобы мы быстрее встраивались в мировую экономическую реальность. Нам нужно торопиться. Александр Григорьевич говорил об этом неоднократно. Сегодня нельзя замедляться. Нам нужно последовательно реализовывать все то, что мы задумали. Мегацель для Союзного государства - это технологический суверенитет. Именно этой теме уделяется больше всего внимания. И в рамках ВГС, я думаю, что эта тема будет звучать больше всего. Нам важно обеспечить себя критически важной продукцией, высокотехнологичной прежде всего, которая позволит нам выстраивать стратегии после 2030 года. Фактически мы сегодня будем, в эту пятилетку нашу белорусскую и трехлетие для Союзного государства, работать именно над этим", - подчеркнула Лазоркина.
Фото БЕЛТА