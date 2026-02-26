Лазоркина: Мегацель для Союзного государства - это технологический суверенитет

"Вопрос не в вызовах, а в том, чтобы мы быстрее встраивались в мировую экономическую реальность. Нам нужно торопиться. Александр Григорьевич говорил об этом неоднократно. Сегодня нельзя замедляться. Нам нужно последовательно реализовывать все то, что мы задумали. Мегацель для Союзного государства - это технологический суверенитет. Именно этой теме уделяется больше всего внимания. И в рамках ВГС, я думаю, что эта тема будет звучать больше всего. Нам важно обеспечить себя критически важной продукцией, высокотехнологичной прежде всего, которая позволит нам выстраивать стратегии после 2030 года. Фактически мы сегодня будем, в эту пятилетку нашу белорусскую и трехлетие для Союзного государства, работать именно над этим", - подчеркнула Лазоркина.