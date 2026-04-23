Ледяная крупа, дождь и внезапная радуга: погодный коктейль наблюдали белорусы 23 апреля
Апрель-2026 удивляет контрастами. В четверг, 23 апреля, жители многих регионов Беларуси наблюдали настоящий метеомикс: кратковременные дожди в течение дня сменялись мокрым снегом, картину дополнил шквалистый ветер. Основной удар стихии пришелся на северо-восток страны.
Ледяная крупа, дождь, солнце и внезапная радуга - белорусы наблюдали настоящий погодный коктейль. Весь этот метеорологический микс прошел под знаком оранжевого уровня опасности. Температурные качели в разных частях страны раскачались от 6 до 15 градусов тепла. Но главным героем дня стал ветер: его порывы достигали 20 м/с, а в Славгороде стихия и вовсе пошла на рекорд - 29 м/с (или 105 км/ч).
Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси: "Шквал - это кратковременное резкое усиление ветра, которое происходит при прохождении атмосферных фронтов, как правило, холодных фронтов. Обычно он происходит на быстрых фронтах, когда теплый воздух не успевает уйти, а холодный уже наступает, и поэтому возникает локальное усиление ветра. Сильный ветер - это когда по достаточно большой площади идет резкий перепад атмосферного давления, связанный с прохождением циклонов. Как, например, сегодня у нас проходит скандинавский циклон".
Без последствий холодного шторма не обошлось. К примеру, на Витебщине из-за сильного ветра без света остались 18 населенных пунктов. Факт сломанных обвалившихся деревьев зафиксировали в Сморгони, Гомеле и Могилеве. И это не все случаи.
Как рассказал помощник министра - пресс-секретарь МЧС Беларуси Евгений Барановский, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно реагировали на последствия непогоды. По оперативным данным, сильным ветром повалены 25 деревьев, на распиловку и уборку которых выезжали спасатели. В основном в Могилевской области - там зафиксировано 23 случая падения деревьев и по одному в Минске и Витебской области.
"В целом ситуация находится под контролем. Никто не пострадал. МЧС и другие аварийные службы обеспечивают мониторинг оперативной обстановки и будут информировать общественность в случае ее ухудшения", - отметил Евгений Барановский.
Профильные ведомства продолжают следить за метеорологической обстановкой в усиленном режиме. В Минске ситуация пока остается неизменной: холодный ветер все еще диктует свои правила на улицах и проспектах.
Убирать теплые вещи в шкаф пока рано: на пятницу, 24 апреля, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. На этот раз из-за ночных заморозков, которые составят от 0 до минус 3 градусов. Так что апрель продолжает удивлять белорусов погодными сюрпризами.