Легенда эфира: "Радиофакту" - 35!

4 марта 2026 года бренду Белорусского радио - программе "Радиофакт" - исполнилось 35 лет! Уже с первого дня авторы проекта стали настоящими звездами.

Как их узнают по голосу? Какие темы поднимают? И как в свое время частым гостем стал депутат Александр Лукашенко.

Коллектив "Радиофакта" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3e1362-8b3f-40d7-a51a-38c5c021e941/conversions/9195029b-bfc0-4e8f-bba3-4a23282dde3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3e1362-8b3f-40d7-a51a-38c5c021e941/conversions/9195029b-bfc0-4e8f-bba3-4a23282dde3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3e1362-8b3f-40d7-a51a-38c5c021e941/conversions/9195029b-bfc0-4e8f-bba3-4a23282dde3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a3e1362-8b3f-40d7-a51a-38c5c021e941/conversions/9195029b-bfc0-4e8f-bba3-4a23282dde3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Коллектив одной из самых популярных программ радиоэфира собрался как на встречу выпускников и делился воспоминаниями.

"Радиофакт" - программа-легенда. Рассказать просто о сложном - так было задумано изначально. Они первые в стране начали так доносить информацию. Их голосу доверяют!

Валерий Радуцкий, главный директор главной дирекции международного вещания (Радио "Беларусь" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21d22011-d4e8-4222-b446-c474ae91256f/conversions/43f322fc-129e-4003-a314-0c7022f3b28f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21d22011-d4e8-4222-b446-c474ae91256f/conversions/43f322fc-129e-4003-a314-0c7022f3b28f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21d22011-d4e8-4222-b446-c474ae91256f/conversions/43f322fc-129e-4003-a314-0c7022f3b28f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21d22011-d4e8-4222-b446-c474ae91256f/conversions/43f322fc-129e-4003-a314-0c7022f3b28f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валерий Радуцкий, главный директор главной дирекции международного вещания (Радио "Беларусь"):

"Название передачи - "Радиофакт". То есть мы брали только проверенные факты, вот почему нам верили, вот почему нам продолжают верить сегодня. То, о чем мы рассказывали, это правда".

Говорят, у всего есть свой срок. Но "Радиофакт" вне времени. Сменилось несколько поколений ведущих, а сама программа неизменна. Немного шлифуют формат, работают над наполнением и вспоминают... очереди на эфир.

"Радиофакт" - это серьезный аргумент! Если там так сказали, значит так и есть.

Валерий Радуцкий, главный директор главной дирекции международного вещания (Радио "Беларусь"):

"Мы рассказали про двухэтажный автобус, который выйдет 1 апреля на улицы Минска. Мэр проводит совещание в горисполкоме и спрашивает: "Где двухэтажный автобус?" - "Какой двухэтажный?" - "Так "Радиофакт" сегодня утром сказал". Ему говорят: это шутка первоапрельская".

В 90-е такое живое утреннее вещание было только на улице Красной, 4 в Минске. И только на "Радиофакте". По одному звонку приходили министры. Приглашали депутатов и самого любимого - Президента.

Елена Швайко, ведущая Первого национального канала Белорусского радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9a3daaf-695c-40a0-af20-3d1aabb403f8/conversions/c953a1e0-7cae-4691-a785-5271ff26b536-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9a3daaf-695c-40a0-af20-3d1aabb403f8/conversions/c953a1e0-7cae-4691-a785-5271ff26b536-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9a3daaf-695c-40a0-af20-3d1aabb403f8/conversions/c953a1e0-7cae-4691-a785-5271ff26b536-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9a3daaf-695c-40a0-af20-3d1aabb403f8/conversions/c953a1e0-7cae-4691-a785-5271ff26b536-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Швайко, ведущая Первого национального канала Белорусского радио:

"Всегда, когда выходил на трибуну Александр Григорьевич, это был такой креатив, это были такие эмоции, в общем, "брал в плен" практически весь зал. Мы пригласили, он с удовольствием согласился. Простой. "Девчата, я вам сегодня расскажу...". И шел рассказ. Говорил вещи простые, понятные, но тем не менее об этом раньше было как-то не принято говорить. Человек из народа вышел и разговаривает с этим же народом. Нам было интересно, даже нам, журналистам, было очень интересно с ним работать".

Александр Лукашенко на "Радиофакт" приходил только на женские эфиры - так вспоминают сегодня. Женское лицо у программы, кстати, появилось не с самого начала. Елена Швайко признается: присматривалась сперва. Но уж слишком громкой оказалась премьера! Быть частью "Радиофакта" - значит быть признанным и принятым в кругу профессионалов. Прошел "Радиофакт" - можешь все!

Максим Угляница, заместитель генерального продюсера - главный директор главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aedf78d-f699-440b-a466-7453222f1124/conversions/7b2860d7-e5dc-442a-8112-ab84e3005f5b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aedf78d-f699-440b-a466-7453222f1124/conversions/7b2860d7-e5dc-442a-8112-ab84e3005f5b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aedf78d-f699-440b-a466-7453222f1124/conversions/7b2860d7-e5dc-442a-8112-ab84e3005f5b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8aedf78d-f699-440b-a466-7453222f1124/conversions/7b2860d7-e5dc-442a-8112-ab84e3005f5b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Угляница, заместитель генерального продюсера - главный директор главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио:

"У него появляется продолжение. Совсем недавно в новом сезоне у нас появился новый проект - "Экспертный клуб". Он как раз сразу после "Радиофакта" выходит. Можно так сказать, "Радиофакт" - затравка, где мы говорим о каких-то основных темах, а уже "Экспертный клуб" в прямом эфире (прямо в студии собираются эксперты и мы, ведущие) - это такое интересное продолжение "Радиофакта", уже более аналитическое, но в легкой, непринужденной форме".

Стало больше радиостанций, телеканалов, появились сайты, чаты и много еще чего. Но живой эфир на Красной, 4 начинается в 7 утра каждый будний день. Это как отдельный ритуал. Просто, уютно, тепло всем: и тем, кто слушает, и тем, кто приходит в гости.