Легендарные мотогонки MX Speedway прошли под Минском

Легендарные мотогонки MX Speedway триумфально вернулись на ледовые треки Беларуси в обновленном формате.

31 января в Минском районе около 70 пилотов из Беларуси и России проверяли свою выдержку и мастерство вождения. Экстремально высокая скорость, 400 метров льда и ни единого права на ошибку - эти факторы превратили гонки в захватывающее шоу.

На старт спортсмены вышли на специальных кроссовых мотоциклах с шипованной резиной. Всех участников, самым юным из которых был 8-летний гонщик, распределили на несколько классов.

Мотоспидвей на льду - одна из наиболее зрелищных и экстремальных дисциплин мотоспорта.