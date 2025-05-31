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Легкоатлетический забег "Первых" проходит в Бресте

Легкоатлетический забег "Первых" проходит в Бресте
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Фото БЕЛТА

Уже во второй раз в Бресте проходит Легкоатлетический забег "Первых", сообщает БЕЛТА. В 2024 году он был посвящен 85-летию Брестской области, в 2025-м - 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Среди наиболее популярных - семейный забег. Желающих принять в нем участие оказалось гораздо больше, чем позволяли возможности.

Профессионалы и любители бега, исходя из уровня подготовки, заявились на дистанции 5,5 км, 10 км и 21,1 км. Стартовый и финишный городок размещаются на площадке у главного входа "Звезда" в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

Организаторами забега "Первых" выступают Брестский облисполком и Белорусская федерация легкой атлетики.

забегБрест