Ленчевская: Законы должны быть качественные и должны соответствовать конституционным принципам

Уровень конституционной законности и правопорядка в стране позволяет обеспечить гарантированные права и свободы. Это заявил председатель Конституционного суда Беларуси во время оглашения послания Президенту и палатам Национального собрания.

В документе содержится оценка законности, чтобы каждый нормативный акт не противоречил Конституции. Также даны рекомендации депутатам, как построить законотворчество, чтобы избежать правовых пробелов и гарантировать эффективность принимаемых законов.

В своем структурном выражении и содержательном наполнении послание включает в себя комплексный анализ состояния конституционной законности, конституционного правопорядка в стране с точки зрения обеспечения таких конституционных ценностей и институтов, как защита конституционного строя, защита гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства Конституции и ее прямого действия на территории страны.

"Конституционный суд констатировал, что уровень конституционной законности и правопорядка в нашей стране позволяет полностью обеспечить исполнение этих базовых ценностей, позволяет в полной мере защитить и гарантировать реализацию основополагающих прав и свобод человека и гражданина, обеспечить верховенство Конституции", - отметил председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Между Палатой представителей и Конституционным судом сложилось достаточно конструктивное взаимодействие. У нас одна цель - законы должны быть качественные, эффективные и, конечно, должны соответствовать конституционным принципам. Сегодня дана положительная оценка деятельности парламента в части законотворческой деятельности. Отмечены были только незначительные конституционные пробелы, которые, кстати, в нашей законотворческой деятельности уже получили свою реализацию и устранены путем внесения соответствующих изменений в законы Республики Беларусь".

Конституционный суд также высказал мнение о необходимости осуществлять опережающее законотворчество (с учетом темпа развития, особенно в цифровой сфере). Были высказаны и предложения о совершенствовании действующего законодательства и укрепления правовой системы в целом.