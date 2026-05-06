"Лесной страж" позволяет обнаружить возгорание в лесу и оперативно приступить к устранению пожара

В Беларуси столбик термометра в отдельных районах достигает плюс 30. Такая погода повышает риск лесных пожаров. Только за прошлые сутки работники лесного хозяйства потушили свыше 20 возгораний. Огненные инциденты зафиксированы во всех областях страны, но больше всего в Брестском регионе.

В Беларуси сохраняется жаркая, сухая и ветреная погода, а это значит, что увеличивается риск пожаров в лесных массивах. Государственная лесная охрана переведена на усиленный режим работы.



Только с начала года в Минской области зарегистрирован 71 пожар и загорание. Общая площадь ущерба лесного фонда центрального региона - более 20 гектаров.

Сейчас во всех лесхозах установлена автоматизированная система мониторинга и раннего обнаружения лесных и ландшафтных пожаров "Лесной страж". Система позволяет на ранней стадии обнаружить возгорание и оперативно приступить к устранению.

Виталий Россол, начальник отдела Столбцовского лесхоза: "Операторы просматривают сработки, которые выскакивают во время слежения. Все проверяются сработки на дым, на пыль. С 3 класса и выше идет усиленное дежурство, проводится патрулирование. При обнаружении какого-то возгорания либо задымления сразу же передается информация в лесничество".

Андрей Будько, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения: "Для локализации лесных пожаров в лесохозяйственных учреждениях Минской области функционируют 45 пожарно-химических станций и 146 пунктов противопожарного инвентаря, оснащенных необходимым оборудованием и инвентарем, позволяющим локализовать и ликвидировать пожар на любой площади".