Ликвидация буреломов: морозы позволили лесничествам Беларуси активизировать работы

В Беларуси на лесосеках после ураганов скопились миллионы кубометров древесины для перерабатывающих предприятий, которые из-за особенностей местности были труднодоступны. Теперь же работа на этих участках активизировалась.

Благодаря замерзшей почве техника способна дойти до самых отдаленных делянок.

Люди пришли на помощь лесничествам

Быховский район - один из наиболее пострадавших от ураганов прошлого года. Разработки буреломов не останавливались ни на день. Но 85% из них находятся в труднодоступных местах. Понадобилась помощь.

Территория Дунайковского лесничества. Из-за болотистости рельефа работы на этом участке стали возможны только сейчас. С приходом сильных морозов, сковавших почву. Сегодня здесь помогает отряд из Витебской области. Полоцкие операторы на харвестере.

Антон Василенок, оператор лесозаготовительной машины Полоцкого лесхоза:

"Это уже не первая командировка. В прошлом году в Быхове помогали. В Жлобине помогали на ветровалах. Теперь приехали снова на помощь коллегам. Когда отъезжали, у нас на Витебщине было минус 29. Это нас не остановило".

Евгений Белковский, главный инженер Полоцкого лесхоза:

"Работать можно, но нужно провести определенные подготовительные работы - наморозить дорогу, так сказать нашим языком лесным, чтобы можно было произвести вывозку одновременно с заготовкой".

Низкие температуры превратили лесные дороги, труднопроходимые осенью даже для такой мощной техники, в прочные ледяные в январе. Открылся доступ к самым отдаленным участкам. Такой красоты лес увидишь разве что на картинках. Но работы много - форвардеры только и успевают грузить древесину. Спешат и лесовозы.

Разработку и вывоз древесины необходимо активизировать, учитывая установившуюся погоду - такую задачу ставит и отраслевое министерство, и правительство. Тот еще горячий период, когда на своих и чужих здесь не делят. Столичный и соседние Гродненский и Витебский регионы пришли на помощь.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Приехали на помощь, мало того, что лесхозы Могилевской области, три лесхоза Гродненской. Пять лесхозов в Минской области и пять - Витебской области. И точно такая же ситуация по Гомельской области. На буреломах работает 600 человек, 90 харвестеров, форвардеры и подходит техника для вывозки. Спасибо военным, сегодня они дают свою технику".