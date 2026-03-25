Литовские перевозчики забирают грузовики с охраняемых стоянок в Беларуси - как проходит процесс

В Беларуси начали реализовывать решение по выезду грузовиков с литовской регистрацией. Часть транспорта уже направляется к границе. На охраняемой стоянке пункта пропуска "Берестовица" на белорусско-польском направлении находится около 500 транспортных средств.

Литовские фуры покидают Беларусь

В зоне ожидания пункта пропуска "Берестовица" располагается значительная часть грузовиков с литовской регистрацией. Сейчас перевозчики оформляют документы, оплачивают стоянку и готовятся к выезду.

После нескольких месяцев ожидания Эдуард Граур наконец возвращается к работе. Он один из первых приехал за своей машиной, как только стало известно о возможности выезда.

Эдуард Граур, водитель

Эдуард Граур, водитель:

"Мы очень рады, что началась работа, решился вопрос. Вся надежда на Беларусь, она захотела решить вопрос, а так с европейской стороны никто ничего не делал и не хотел делать. Спасибо Беларуси, Александру Григорьевичу Лукашенко. Будем смотреть только вперед, с оптимизмом, будем работать, все будет нормально".

Грузовики находились на стоянках с ноября 2025 года. Тогда из-за закрытия границ со стороны Литвы транспорт не смог покинуть территорию Беларуси.

Александр Селицкий, водитель:

"Машина стоит с 13 ноября. Вообще супер, классно. Забираем машины, будем работать. Должны общаться между собой, вроде бы соседи, должны разговаривать, жить дружно, мирно".

Водители признаются, что решение стало для них долгожданным. За время простоя техника требовала подготовки (где-то разрядились аккумуляторы), но в целом машины сохранились в рабочем состоянии.

Андрей Крайко, водитель:

"Было у нас 2-3 машины, они заводились, работали. Но в остальных, пока люди были дома, сели аккумуляторы, сейчас приходится заводить их. Мы были без работы, сейчас все разрешилось, поедем зарабатывать опять".

Процедура выезда включает оформление документов и оплату хранения. После этого транспорт может направляться к границе.

Александр Артюхевич, начальник таможенного поста "Волковыск" Гродненской региональной таможни:

"С 23 марта текущего года таможенные органы приступили к оформлению указанной категории транспортных средств для их дальнейшего убытия за пределы таможенной территории Республики Беларусь. После оформления и оплаты услуг за хранение транспортные средства могут выезжать в сопредельные государства".