В Нью-Джерси продолжаются жестокие столкновения у центра содержания мигрантов

В Нью-Йорке продолжаются уличные беспорядки. Ночью у центра содержания мигрантов в штате Нью-Джерси вспыхнули жестокие столкновения. Силовики разгоняли толпу слезоточивым газом.

Активисты выступают против грубого обращения с задержанными и готовятся к длительным протестам. Демонстранты уже разбили палаточный лагерь. Многие из них скрывают лица под масками, носят с собой зонты для защиты от перцовых баллонов, а также имеют при себе аптечки.

