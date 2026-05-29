В Нью-Джерси продолжаются жестокие столкновения у центра содержания мигрантов
Автор:Редакция news.by
В Нью-Йорке продолжаются уличные беспорядки. Ночью у центра содержания мигрантов в штате Нью-Джерси вспыхнули жестокие столкновения. Силовики разгоняли толпу слезоточивым газом.
Активисты выступают против грубого обращения с задержанными и готовятся к длительным протестам. Демонстранты уже разбили палаточный лагерь. Многие из них скрывают лица под масками, носят с собой зонты для защиты от перцовых баллонов, а также имеют при себе аптечки.