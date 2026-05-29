Украина не выполнила 6 условий Евросоюза - транш на 2,4 млрд евро отложен

Украина сорвала выполнение 6 условий Евросоюза для получения нового транша. В первом квартале 2026 года Киев не выполнил требования для выделения 2 млрд 400 млн евро.


В частности, буксует реформа прозрачного отбора прокуроров, не принято законодательство об упрощении процедур при неплатежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса и не сделано разделение полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Бюджет Украины столкнулся с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что собственные ресурсы исчерпаны, а западные партнеры настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования.

