Забег ползунков, шоу мыльных пузырей и 100 зон: как отметят День защиты детей в Минске

Тамара Акимова, соорганизатор детского праздника: "Нашему празднику уже 12 лет. В этом году он будет проходить целых 3 дня, чтобы все смогли насладиться приятной атмосферой. 30 и 31 мая у нас будет большая, разнообразная программа, а 1 июня мы готовим очень масштабные активности. Это и забег ползунков для самых маленьких, где они могут проявить себя и получить подарочки, и семейные старты, и другие спортивные мероприятия. Также мы поздравим всех детей, которые родились 1 июня, в День защиты детей. Ведь для них это не только праздник, но еще и день рождения. У нас будут проходить дефиле колясок, где каждая семья может показать свою украшенную коляску и тоже получить подарки от партнеров. Всего на празднике будет порядка 100 площадок - это и анимационные зоны, и спортивные локации, и зоны мастер-классов".