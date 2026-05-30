Забег ползунков, шоу мыльных пузырей и 100 зон: как отметят День защиты детей в Минске
От забега ползунков до лектория. Детский праздник в преддверии Международного дня защиты детей будет проходить в Минске. Для ребят и их родителей подготовлена насыщенная программа. В рамках праздника также пройдет благотворительная акция "Подарим радость детям детского дома вместе".
Центральный ботанический сад подготовил для детей и их родителей большую праздничную программу. Здесь будут проходить на протяжении всего дня интерактивы, мастер-классы, спортивные и игровые состязания, а также состоится шоу мыльных пузырей. Уже идут технические репетиции детей, которые ближе к обеду выступят на сцене и будут радовать гостей Ботанического сада.
Тамара Акимова, соорганизатор детского праздника: "Нашему празднику уже 12 лет. В этом году он будет проходить целых 3 дня, чтобы все смогли насладиться приятной атмосферой. 30 и 31 мая у нас будет большая, разнообразная программа, а 1 июня мы готовим очень масштабные активности. Это и забег ползунков для самых маленьких, где они могут проявить себя и получить подарочки, и семейные старты, и другие спортивные мероприятия. Также мы поздравим всех детей, которые родились 1 июня, в День защиты детей. Ведь для них это не только праздник, но еще и день рождения. У нас будут проходить дефиле колясок, где каждая семья может показать свою украшенную коляску и тоже получить подарки от партнеров. Всего на празднике будет порядка 100 площадок - это и анимационные зоны, и спортивные локации, и зоны мастер-классов".
Праздник детства будет длиться три дня - с 10:00 до 19:00. 1 июня праздничная локация также развернется в парке Горького, где развлекательная программа начнется в 11:00.