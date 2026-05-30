Минские байкеры привезли полезные подарки в Улуковскую школу-интернат

Приятные и нужные подарки, а также катание на аттракционах в центральном парке Гомеля и на теплоходе. Воспоминаний и ярких эмоций хватит надолго: минские байкеры посетили Улуковскую школу-интернат в Гомельском районе. Участники мотоклуба взяли шефство над учреждением еще 9 лет назад. Ежегодно они передают необходимую мебель, компьютеры и оборудование. И в этот раз подарки оказались очень полезные.

Наталья Прудникова, директор Улуковской специальной школы-интерната:

"К нам каждый год приезжают не с пустыми руками, и в этом году это очень нужные для школы подарки. Это технологическое оборудование: электроплита для пищеблока, овощерезательно-протирочная машина (овощерезка) и надворное оборудование. Подарком будет беседка. Большим подарком для детей нашей школы стала площадка с уличными тренажерами".

Иван Чура, член байкерского клуба Minsk Chapter Belarus:

"То, что происходит в душе, сложно описать словами. Мне кажется, самое лучшее, что есть - когда мы приезжаем сюда и хоть что-то делаем для того, чтобы стало легче, удобнее и комфортнее, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И для нас сегодня концерт, который подготовили детишки, - это, наверное, самая большая награда".

Всего в спецшколе обучается 166 воспитанников. Из них 79 - сироты и те, кто остался без попечения родителей. Постоянно в школе, включая период летних каникул, проживают 68 человек.

