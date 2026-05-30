Мерц и Макрон продвигают совместные шаги в ядерном сдерживании

Германия и Франция начали консультации по вопросам ядерного сдерживания. По данным журнала Der Spiegel, советник канцлера Мерца уже провел в Париже первый раунд переговоров.

В консультациях приняли участие и другие европейские государства. Следующая германо-французская встреча запланирована в Германии еще до летних парламентских каникул, которые начнутся 4 июля. Это шаг к реализации мартовской декларации Мерца и Макрона. Ожидается, что уже в этом году немецкие военные станут наблюдателями на французских учениях "Покер".