В детской студии ансамбля "Хорошки" прошел выпускной вечер

Их стиль узнают за границей, профессионализм отмечают там, где хореографии знают цену, а выпускникам открыты дороги в лучшие творческие вузы страны. Детская хореографическая студия легендарного ансамбля "Хорошки" провела выпускной вечер.

В этом году обучение завершили 14 воспитанников. Некоторые из них уже приняли решение связать свою жизнь с искусством и продолжить обучение в профильных вузах страны. Сегодня в студии "Хорошек" язык па осваивают более сотни ребят в возрасте от 6 до 16 лет. Каждый год ряды студии пополняют около 30 новобранцев.

Елена Богданова, руководитель детской студии Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"Это обучение не только тому, как просто ходить и слышать музыку - хотя это на самом деле очень сложно. Нет, это обучение тому, как вести себя на сцене, как входить в зал и как пройтись по этому залу. Это умение слышать и слушать преподавателя, где бы ты ни находился".

Елена Богданова, руководитель детской студии Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"

"Меня очень привлекает белорусская культура. Я люблю танцевать и очень хотела бы продолжить этот путь в коллективе. Мне нравятся гастроли, вся эта суета, костюмы, прически и артисты - они очень приятные люди. Белорусская культура мне безумно импонирует", - рассказала Марианна Янович, учащаяся детской студии ансамбля "Хорошки".

Марианна Янович, учащаяся детской студии ансамбля "Хорошки"

Юные артисты часто становятся гостями республиканских мероприятий, а также занимают призовые места на национальных конкурсах и выступают на одной сцене со старшими "Хорошками".