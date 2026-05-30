ООН призвала страны Европы к переходу на чистую энергетику на фоне аномальной жары

Европе предложили "покончить с зависимостью от ископаемого топлива". С таким призывом, на фоне аномальной майской жары выступил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Саймон Стилл назвал жару "жестоким напоминанием о стремительно нарастающих последствиях климатического кризиса".

Сразу в нескольких странах температура оказалась значительно выше обычных для этого времени года значений. Сильнее всего пострадали Лондон (на 16 градусов выше климатической нормы) и Париж (на 14). На этой неделе и Франция, и Великобритания объявили о самом жарком дне мая за всю историю наблюдений.