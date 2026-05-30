Все участники ЕАЭС зависят от энергетического рынка - мнение эксперта

Еще одной важной темой обсуждения на площадке ЕАЭС стало создание общего электроэнергетического рынка. Этому проекту уделяется отдельное внимание. Ведь он должен работать максимально эффективно для каждой из сторон. Мнение эксперта.

"Интеграция на евразийском экономическом пространстве будет только усиливаться. Взаимодействие и единое понимание всеми участниками евразийского экономического пространства этих процессов обеспечит перспективу развития и самого рынка, и пространства, и взаимодействия между странами. Поскольку, так или иначе, во многом все страны - участницы евразийского пространства очень серьезно зависят от энергетического рынка - будь то поставщики или потребители. Фактически этот рынок формирует нашу себестоимость и создает наши конкурентные преимущества. Именно поэтому столько внимания уделяется его реализации, правовой основе и одинаковому пониманию".