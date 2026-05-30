Новой героиней проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт" стала синхронистка Василина Хондошко
Автор:Редакция news.by
В Год белорусской женщины - "Женщины и спорт" снова в эфире! "Первый информационный" продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт, новой героиней станет Василина Хондошко.
Лучшая синхронистка Беларуси, трехкратный призер чемпионатов мира уверенно ворвалась в элиту мирового синхронного плавания и покажет нам закулисье этого эффектного, но очень сложного вида спорта.
Поддержка родных, секреты макияжа под водой, актерские гены бабушки - заслуженной артистки Беларуси и, конечно, история любви с еще одним ярким представителем белорусского спорта - все это в новой серии проекта "Женщины и спорт" завтра, 31 мая, в 10:10 и в 19:10 в эфире "Первого информационного".