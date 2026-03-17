"Литовские перевозчики - заложники ситуации" - эксперт Стариков о застрявших в Беларуси фурах

Литовские власти демонстрируют безразличие к судьбе собственных граждан. По словам эксперта, именно из-за этого перевозчики оказались в сложной ситуации: после того как все попытки достучаться до своего правительства провалились, им не оставалось ничего, кроме как обратиться напрямую к белорусской стороне.

"Перевозчики обратились к белорусской стороне, потому что у них не осталось иного выхода. Это, в общем-то, жест отчаяния. Такая практика является необычной, когда иностранный бизнес по собственной инициативе обращается к президенту иного государства, чтобы решить проблему, которая находится в плоскости двусторонних отношений и должна регулироваться на уровне правительств Литвы и Беларуси. Но литовские перевозчики поняли: стучаться в закрытую дверь сначала кулаком, потом сапогом - бесполезно. Их "шлют лесом", делают это грубо и говорят, что они виноваты сами. Хотя на самом деле литовские бизнесмены перевозчики здесь - абсолютные заложники ситуации".