Логойский лесхоз планирует строительство арендного дома для молодых специалистов

Молодежная политика - один из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку, утвержденной на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Речь идет о приоритете "Развитие человеческого потенциала".

Первое рабочее место, выплаты, гарантии и, конечно, жилье - то, что волнует любого молодого специалиста. К примеру, в Логойском лесхозе 10 молодых специалистов. Жилищный фонд лесхоза будут пополнять и дальше. Планируется строительство еще одного арендного дома.