Логойский лесхоз планирует строительство арендного дома для молодых специалистов
Автор:Редакция news.by
Молодежная политика - один из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку, утвержденной на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Речь идет о приоритете "Развитие человеческого потенциала".
Первое рабочее место, выплаты, гарантии и, конечно, жилье - то, что волнует любого молодого специалиста. К примеру, в Логойском лесхозе 10 молодых специалистов. Жилищный фонд лесхоза будут пополнять и дальше. Планируется строительство еще одного арендного дома.
Кроме развитого института наставничества и помощи в решении жилищного вопроса молодой специалист в начале работы получает подъемные в размере 1 стипендии и надбавку к зарплате.