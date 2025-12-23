Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Логойский лесхоз планирует строительство арендного дома для молодых специалистов

Молодежная политика - один из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку, утвержденной на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Речь идет о приоритете "Развитие человеческого потенциала".

Первое рабочее место, выплаты, гарантии и, конечно, жилье - то, что волнует любого молодого специалиста. К примеру, в Логойском лесхозе 10 молодых специалистов. Жилищный фонд лесхоза будут пополнять и дальше. Планируется строительство еще одного арендного дома.

Кроме развитого института наставничества и помощи в решении жилищного вопроса молодой специалист в начале работы получает подъемные в размере 1 стипендии и надбавку к зарплате.

