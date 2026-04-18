Ловить момент, прощать и быть в гармонии: главные уроки жизни Екатерины Котовой

Сила белорусской женщины в работоспособности и умении прощать. Таким мнением с "Первым информационным" поделилась героиня новой серии проекта "ОНА". В трудовой книжке Екатерины Котовой единственная запись. Екатерина Юрьевна знает все о лекарственных препаратах и их востребованности на рынке. Руководит большим коллективом, при этом полагается на свои силы и женскую интуицию. И точно знает: никогда не поздно учиться чему-то новому и открывать в себе таланты.

"Что касается трех главных уроков, которые я вынесла из жизни, первый - ловить момент, но не торопиться, очень хорошо чувствовать ситуацию. Второй урок - это уметь прощать. Именно благодаря тому что я научилась прощать, мне намного легче жить и идти по жизни дальше. И третий жизненный урок - это жить в гармонии прежде всего с собой. Потому что когда ты эмоционально устойчива, когда ты в гармонии сама с собой, принимаешь себя такой, какая ты есть, твоим окружающим с тобой намного легче жить и работать".