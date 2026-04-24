В Минске проходит смотр-конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление

В Минске проводят смотр-конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление. Депутаты Мингорсовета оценили уют и комфорт дворов в каждом районе столицы. Благодаря такой инициативе горожан территории возле домов и детских площадок, а также зоны вокруг многоэтажек приобретают уютный вид.

"Были установлены спортивные тренажеры, спортплощадка, игровые комплексы для детей разного возраста. Также жителями на субботнике были посажены деревья", - отметил председатель КОТОС № 2 ЖЭУ № 4 Заводского района г. Минска Николай Карпович.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

"Каждый район представил победителя КОТОСов по итогам 2205 года. Теперь эти активисты презентуют свою работу городской комиссии. В чем особенность? Это итоги работы не одного года 2025-го. Для многих дворов и микрорайонов благоустройство - это длительный процесс, и сейчас наступил тот финишный момент, когда территория полностью преобразилась".