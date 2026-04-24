В американском штате Джорджия лесные пожары уничтожили около 90 домов
Автор:Редакция news.by
Огненный шторм в Джорджии. Около 90 жилых домов уничтожены лесными пожарами, сообщает ABC News. Площадь самого крупного достигла почти 14 тыс. гектаров.
Под угрозой уничтожения находятся около тысячи жилых домов и других строений. Власти Джорджии заявляют, что активному распространению огня способствуют упавшие деревья, которые все еще лежат на земле после урагана "Хелен". А прошлась стихия через южный регион штата в сентябре 2024 года.