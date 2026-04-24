Последствия сильного ветра в Беларуси: 16 населенных пунктов пострадали, травмированы двое

Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра. По оперативным данным, вследствие прохождения 23 апреля сильного ветра с порывами до 29 м/с (максимальные порывы зафиксированы на метеостанции Славгород Могилевской области) пострадали 16 населенных пунктов: в Витебской (2), Гомельской (2), Минской (1) и Могилевской (11) областях.

Повреждены кровли 4 жилых домов, 4 объектов соцкультбыта, 1 производственного и 7 сельскохозяйственных зданий.

Зафиксированы 49 случаев падения деревьев: в Брестской (1), Витебской (2), Гомельской (1), Минской (2), Могилевской (41) областях и в г. Минске (2). Упавшими деревьями в Гомельской и Могилевской областях, а также в г. Минске повреждены 3 автомобиля.

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке деревьев. Также спасатели оказывали помощь по снятию поврежденных элементов конструкций зданий и ограждению опасных зон.

В результате порывов ветра от упавшего дерева и элемента кровли травмированы 2 человека (из них 1 ребенок). В городе Черикове Могилевской области по ул. Рокоссовского в результате падения листа шифера, сорванного с крыши здания общежития, травмирована девочка 2013 года рождения.

В агрогородке Довск Рогачевского р-на Гомельской области по ул. Рогачевской в результате падения дерева на легковой автомобиль травмирован находившийся возле автомобиля мужчина 1966 года рождения. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения населенных пунктов, которое оперативно устранялось аварийными бригадами, и задержка в движении в результате падения дерева на железнодорожные пути одного дизель-поезда в Могилевской области.