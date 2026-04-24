В Минске проходит V Республиканский конкурс хореографии "Дэнс-конгресс"

Минск принимает V Республиканский конкурс хореографического искусства "Дэнс-конгресс". На танцевальное состязание съехались мастера со всей страны. В течение двух конкурсных дней жюри предстоит оценить 74 номера.

В Белорусском государственном университете культуры и искусств проходит республиканский хореографический конкурс "Дэнс-конгресс". В пятый раз юные исполнители встречаются на улице Рабкоровской. На конкурс приезжают юные академики буквально со всех уголков Беларуси. Сегодня хореографическое искусство стало настоящим мейнстримом у молодежи.

В 2026 году в судейской коллегии исключительно мужской десант: здесь мастера сцены из России, Беларуси и Казахстана. Выбирать лучших традиционно будут в двух номинациях: современный танец и белорусский танец: традиция и новация.

Гедиминос Таранда, хореограф, заслуженный деятель искусств России:

"То, что я вижу в Беларуси, то, что "Дэнс-конгресс" показывает, я честно говорю, я в восторге от того, что происходит на нашем конкурсе. Просто в восторге. Молодежь показывает свои направления, они сами все ставят. Они делают и народную, и современную хореографию. Я, честно говоря, приятно удивлен. И вот два года назад я лауреатов приглашал в Москву на свои фестивали. Они приезжали и показывали. И все говорят: "Вау! Это что?" Это белорусы".

"Кардинальных перемен в этом году нет. Единственное новшество касается участников в номинации "соло": теперь, если позволяют силы и возможности, они вправе дополнительно представить свои работы в номинации "дуэт". Мы решили снять прежние ограничения. Конкурс традиционно вызывает большой интерес у хореографов нашей страны: на предварительный этап было подано более 120 заявок, из которых для участия отобрано около 70 участников", - отметила ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

"В конгрессе мы участвовали много лет, уже знаем требования этого конкурса. К нему мы готовились 8 месяцев, начиная с лета", - рассказала участница танцевального коллектива Мария Кузнецова.