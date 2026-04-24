Павел Глинчук вернулся домой с бронзой чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Бронза с золотым отливом: призер чемпионата Европы по борьбе Павел Глинчук 24 апреля ранним рейсом вернулся домой.

В Албании представитель греко-римского стиля в самой тяжелой весовой категории - 130 кг, стартовал с побед над атлетами Швеции и Италии. Но в полуфинале с борцом Турции после неоднозначного решения судей белорусский борец был дисквалифицирован в поединке и смог сразится только за бронзу с россиянином Маратом Кампаровым. Счет - 10:5.

Павел Глинчук, бронзовый призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе:

"Много титулованных спортсменов было. В полуфинале я боролся с самым титулованным борцом Европы, он выиграл в этот раз 13-й свой чемпионат Европы, поэтому показывает уровень соревнований. Эмоции волнообразные. Как вы знаете, меня отстранили в полуфинале, наша федерация подала протест, получилось меня восстановить в борьбе за бронзу".

Игорь Петренко, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

"По ходу схватки соперник понял, что во втором периоде может не вытянуть темп - это мое личное мнение. Поэтому он пошел на провокацию. Наш молодой атлет воспринял это слишком серьезно и отмахнулся. Там и удара толком не было, но турок упал очень эффектно. В принципе, он вел себя так и до поединка с Пашей: в схватке с россиянином он использовал точно такие же провокации".

