Немецкое издание Die Weltwoche публикует материал, в котором сообщает: возобновление работы нефтепровода "Дружба" было тактическим приемом со стороны Киева.

Сразу после того, как Украина получит первые транши европейского кредита в 90 млрд евро, "Дружба" может быть вновь остановлена. То есть, серьезные трения между Зеленским и руководством Венгрии со Словакией все еще сохраняются.

Издание также задается вопросом: кто будет финансировать кредит на обеспечение Украины оружием? Авторы статьи полагают, что основной груз ляжет на плечи немцев. Германия больше всех платит в бюджет ЕС.