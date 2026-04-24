Die Weltwoche: Возобновление работы "Дружбы" - тактический прием Киева
Немецкое издание Die Weltwoche публикует материал, в котором сообщает: возобновление работы нефтепровода "Дружба" было тактическим приемом со стороны Киева.
Сразу после того, как Украина получит первые транши европейского кредита в 90 млрд евро, "Дружба" может быть вновь остановлена. То есть, серьезные трения между Зеленским и руководством Венгрии со Словакией все еще сохраняются.
Издание также задается вопросом: кто будет финансировать кредит на обеспечение Украины оружием? Авторы статьи полагают, что основной груз ляжет на плечи немцев. Германия больше всех платит в бюджет ЕС.
Правда, Еврокомиссия уже объявила, что финансовый пакет в 90 млрд могут сформировать из замороженных российских средств, но и это вряд ли. В прошлый раз против выступило правительство Бельгии. Оно считает, что это похоронит репутацию ЕС как надежного финансового центра.