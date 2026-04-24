В Минске прошла хоровая ассамблея "Поют дети - поет город"

Пасхальный перезвон и сотни чистых голосов: хоровая ассамблея "Поют дети - поет город" прошла в Минске.

В этом году тема единая - Год белорусской женщины. Ассамблея проходит в восьмой раз, и в 2026 году в ней приняло участие рекордное количество человек - 515.

Нина Захожая, начальник управления Минского городского института развития образования:

"Хоровое пение - это не только праздник, который видим мы внешне, но и глубокая внутренняя работа. Хоровое пение дает нам сегодня мощный толчок для развития интеллектуальных, творческих способностей детей. Это помогает им учиться, дружить семьям и школам. И таким образом у нас поют дети, и поет город".

"Мы учимся в 1-м "А" классе 115-й школы. У нас музыкальный класс, а значит, есть свой хор мальчиков, который называется "Крылья". Мы поем на два голоса: альты - они звучат пониже, и дисканты - у них голоса более высокие", - рассказал учащийся СШ № 115 г. Минска Богдан Леонов.

Кульминация детского многоголосья - выступление сводного хора. Ступени Храма-памятника стали величественной сценой для самой массовой части форума.

Попурри из 4 произведений: о Родине, добре и мире. Этот мощный хоровой аккорд под открытым небом стал финалом мелодичного праздника.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Необходима немалая подготовка к тому, чтобы такое множество детей из различных учебных заведений объединить единым голосом, сердцем, чтобы петь о нашей Беларуси, прославлять красоту родного края, вместе с тем свидетельствовать о духовно-нравственных принципах нашего народа, которые вековечны".

Эхо VII Минской хоровой ассамблеи будет звучать в новых просветительских проектах. Во время форума утвердили программу сотрудничества между комитетом по образованию Мингорисполкома и Белорусской православной церковью на ближайшие 5 лет. Акцент поставлен на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и воспитание молодежи.

"Часть детей выступают в Белом зале, исполняя свои произведения, которые они выбрали. А остальные дети посещают музей, который находятся в храме, посещают крипту и верхний храм, знакомятся с историей Беларуси", - рассказала директор гимназии № 15 г. Минска Эллада Власенко.