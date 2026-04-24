Нацбанк запустит тестовые платежи цифровым белорусским рублем к июлю
Автор:Редакция news.by
Тестовые платежи к июлю: Нацбанк готовится к внедрению цифрового белорусского рубля. Пока же систему начнут тестировать по операции с юридическими лицами, позже в процесс будут включены и физлица.
Параллельно отрабатываются и кейсы трансграничных платежей с использованием системы цифрового белорусского рубля. Как сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров, это, скорее, альтернатива тем системам, которые уже существуют.