Из-за взрыва на химпредприятии в США погибли 2 человека

Серьезный инцидент произошел в американской Вирджинии. Здесь на одном из предприятий произошла утечка азотной кислоты, из-за чего началась неконтролируемая химическая реакция и произошел взрыв.

Погибли 2 человека, еще 19 с ожогами и отравлениями госпитализированы.

Последние годы отмечены ростом числа техногенных аварий в США. Эксперты все чаще говорят о критическом износе оборудования в промышленности и об утрате работниками важных компетенций.

