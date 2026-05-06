3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Лучших спасателей Беларуси наградили у Кургана Славы
Мы не можем забыть о великом подвиге народа в годы войны, память о героях должна закладываться с каждым элементом службы, выразил уверенность Вадим Синявский, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, вручая 6 мая лучшим работникам юбилейные медали.
Двое офицеров получили очередные специальные звания. От Президентского спортивного клуба также награждены ведущие спортсмены мужской и женской сборных за высокие результаты в прошлом сезоне. Мероприятие проходило на площадке у Кургана Славы, среди гостей были и юные патриоты.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Герои, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, были скромными, простыми людьми, не щадившими свои жизни. И нам надо именно с них брать пример. А брать с них пример - это значит о них помнить, это значит не забывать о героическом подвиге белорусского народа, потому что сегодня нам пытаются навязать другие исторические параллели".
Кирилл Денисенко, заместитель начальника авиации по идеологической работе и кадровому обеспечению МЧС Беларуси: "Получить высокое звание полковника внутренней службы из рук министра в таком знаковом, почетном месте, дорогом месте для каждого гражданина нашей страны - это особая гордость. И я испытываю особый трепет сегодня, находясь здесь. Уверен, что мы в своей службе обязаны сделать так, чтобы не посрамить память героев. И в своей службе, я уверен, буду нацеливать себя и своих подчиненных только на то, чтобы служить нашей любимой Республике Беларусь".
В 2022 году в мемориальном комплексе появилась аллея спасателей в честь восьми пожарных - героев Великой Отечественной войны. Позже было посажено памятное дерево в честь Героя Советского Союза Николая Гастелло.
6 мая 2026 года к подножию Кургана Славы легли цветы в память о тех, кто сражался против немецких оккупантов.