В Беларуси за аграрный сезон 2025 года намолотили почти 11 млн тонн зерна. Это на 778 тыс. тонн больше, чем на алогичную дату прошлого года.

Согласно данным Белстата, в сельском хозяйстве Беларуси трудится более 150 тыс. женщин.

Лучших тружениц села чествовали 14 ноября в Большом театре оперы и балета на традиционном форуме Белорусского союза женщин.

В канун профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства - в Минске царила особая атмосфера. В столице собрались 600 женщин-тружениц со всех уголков Беларуси. Лучшие в своих профессиях стали участницами уникального форума - настоящего праздника силы, мудрости и красоты, организованного Белорусским союзом женщин.

Лучших тружениц села чествовали в Большом театре оперы и балета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdc3b195-752c-4483-abb0-ccee7bcef9e2/conversions/1c0900dd-29f7-4f21-863f-41f7e42199be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdc3b195-752c-4483-abb0-ccee7bcef9e2/conversions/1c0900dd-29f7-4f21-863f-41f7e42199be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdc3b195-752c-4483-abb0-ccee7bcef9e2/conversions/1c0900dd-29f7-4f21-863f-41f7e42199be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdc3b195-752c-4483-abb0-ccee7bcef9e2/conversions/1c0900dd-29f7-4f21-863f-41f7e42199be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трудолюбивые руки этих женщин в прямом смысле кормят всю Беларусь. Нынешний сельскохозяйственный год был непростым - и заморозки, и поздняя уборка урожая. Но усилиями наших аграриев мы смогли установить новые страновые рекорды.

Форум тружениц - это не только официальные речи, но и живой обмен опытом, искренние беседы и слова благодарности. Звучали сегодня слова благодарности от работниц и главе государства. К слову, женщины пообещали навести порядок в сельском хозяйстве.