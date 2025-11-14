3.68 BYN
Лучших тружениц села чествовали в Большом театре оперы и балета
В Беларуси за аграрный сезон 2025 года намолотили почти 11 млн тонн зерна. Это на 778 тыс. тонн больше, чем на алогичную дату прошлого года.
Согласно данным Белстата, в сельском хозяйстве Беларуси трудится более 150 тыс. женщин.
Лучших тружениц села чествовали 14 ноября в Большом театре оперы и балета на традиционном форуме Белорусского союза женщин.
В канун профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства - в Минске царила особая атмосфера. В столице собрались 600 женщин-тружениц со всех уголков Беларуси. Лучшие в своих профессиях стали участницами уникального форума - настоящего праздника силы, мудрости и красоты, организованного Белорусским союзом женщин.
Трудолюбивые руки этих женщин в прямом смысле кормят всю Беларусь. Нынешний сельскохозяйственный год был непростым - и заморозки, и поздняя уборка урожая. Но усилиями наших аграриев мы смогли установить новые страновые рекорды.
Форум тружениц - это не только официальные речи, но и живой обмен опытом, искренние беседы и слова благодарности. Звучали сегодня слова благодарности от работниц и главе государства. К слову, женщины пообещали навести порядок в сельском хозяйстве.
Дисциплина и технологичность позволяют белорусам решать самые сложные задачи в сельском хозяйстве. А добавить сюда женское прилежание, любовь, трудолюбие - результат умножается в разы. А как его сохранить и приумножить, белорусы знают как никто другой.