Лугина: Белорусы во всех отраслях экономики научились производить высококачественную продукцию

Выездную студию "Первого информационного" телеканала в "БелЭкспо" посетила делегат Всебелорусского народного собрания и гендиректор предприятия "Камволь" Татьяна Лугина.

На ВНС Президент обозначил вектор развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Татьяна Лунгина рассказала, какие тезисы из решений ВНС наиболее близки и, самое важное, что изменится в работе предприятия "Камволь".

"В социально-экономическом развитии страны сохраняется социальная ориентированность. Но мне как руководителю предприятия важно было послушать те задачи, которые глава государства обозначил для реального сектора экономики, - призналась Татьяна Лугина. - Конечно же, важно развивать предприятие через инвестиции, через развитие технологий. Тренд на роботизацию, автоматизацию, цифровизацию, который мы видим последние два года, является самым актуальным".

Руководитель "Камволя" отметила, что на предприятии есть технологические переходы, которые необходимо автоматизировать. Но роботы не смогут полностью заменить руки замечательных тружениц предприятия. Например, без них невозможна работа с некоторыми видами шерсти либо раскрой ткани не по типовым лекалам, а по индивидуальным фигурам.

"Поэтому, конечно, доля ручного труда сохранится, и человек, безусловно, будет присутствовать, - сказала Татьяна Лугина. - Но те процессы, которые можно автоматизировать, ту учетную политику, анализ, который может проводить сегодня машина, безусловно, мы должны максимально внедрить в производство для того, чтобы своевременно получать аналитическую информацию, а через нее принимать управленческие решения".