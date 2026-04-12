Луна может стать новым космодромом - мнение ученого

Высадка американцев на спутник Земли более полувека назад для многих до сих пор под вопросом. Необходимости наличия живого человека на Луне в настоящий момент нет, считают эксперты.

Была ли недавняя миссия американцев к единственному спутнику Земли имиджевой или за ней стоят исследовательские цели, разбираемся с экспертом.

Андрей Садовский, ученый секретарь Института космических исследований РАН

Андрей Садовский, ученый секретарь Института космических исследований РАН:

"Я бы сказал, что это больше имиджевый полет, но он должен привести к освоению, которое будет уже вестись на Луне в перспективе 20 лет. Освоение спутника нужно начинать с автоматических аппаратов, с автоматических посадок, а не привозить туда сначала астронавтов или космонавтов, которые без оборудования. Осваивать на Луне в принципе есть что, но пока это очень дорого".