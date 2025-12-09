3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Любить, гордиться и защищать Родину: воспитать патриота - главная цель военно-патриотического форума
Воспитание патриота с большой буквы - главный нарратив первого молодежного военно-патриотического форума. Ребятам показали боевую технику, а также выступления сотрудников спецподразделений по рукопашному бою.
На пленарном заседании первого молодежного военно-патриотического форума присутствует председатель Совета Республики Наталья Ивановна Качанова. Здесь и председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт. Диалог с молодежью должен быть в первую очередь о фактах. В своей презентации Иван Михайлович конкретно привел четкие примеры, когда нас пытались обмануть.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Когда я выступаю перед молодой аудиторией, то стараюсь всегда приводить примеры, комментирую факты, видео, фотографии, цитаты, чтобы не навязывать свое мнение молодым людям, а чтобы они сами сделали выводы".
В конце хочу привести одну известную фразу о том, что "человек определяется по делам, а древо - по плодам".