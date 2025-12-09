Любить, гордиться и защищать Родину: воспитать патриота - главная цель военно-патриотического форума

Воспитание патриота с большой буквы - главный нарратив первого молодежного военно-патриотического форума. Ребятам показали боевую технику, а также выступления сотрудников спецподразделений по рукопашному бою.

На пленарном заседании первого молодежного военно-патриотического форума присутствует председатель Совета Республики Наталья Ивановна Качанова. Здесь и председатель Белтелерадиокомпании Иван Михайлович Эйсмонт. Диалог с молодежью должен быть в первую очередь о фактах. В своей презентации Иван Михайлович конкретно привел четкие примеры, когда нас пытались обмануть.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Когда я выступаю перед молодой аудиторией, то стараюсь всегда приводить примеры, комментирую факты, видео, фотографии, цитаты, чтобы не навязывать свое мнение молодым людям, а чтобы они сами сделали выводы".