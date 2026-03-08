Любовь Пилипенко выиграла золото и серебро этапа Кубка Европы по фристайлу

Громкое возвращение белорусских лыжных акробатов на Кубок Европы, этап которого принимал швейцарский горнолыжный курорт Айроло. В первый соревновательный день наша фристайлистка Любовь Пилипенко выиграла серебро, а на следующий взяла уже медаль высшего достоинства. Такой результат позволил нашей спортсменке стать второй в общем зачете Кубка Европы.

Победительница и призер этапа Кубка Европы по фристайлу Любовь Пилипенко сказала, что прыжками довольна, хотя и пришлось привыкать к склону в горах. По ее словам, конкуренция была довольно высокая. Кстати, были представители Канады и США.