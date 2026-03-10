Лыжероллерная трасса и скейт-площадка появятся в минском парке имени Уго Чавеса

Новая площадка для любителей спорта появится в белорусской столице. Продолжается расширение парка имени Уго Чавеса. На территории установлены уличные тренажеры, игровые площадки оборудованы спецпокрытием и баскетбольными кольцами.

Новая зона отдыха будет включать лыжероллерную трассу протяженностью более 2 км, велодорожку, площадки для пляжного волейбола и футбола. Появится и хоккейная коробка с искусственным льдом.