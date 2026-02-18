Максим Рева: То, что сделала Беларусь в Зимбабве, - это прорыв

Поставки техники и передача компетенций. Сотрудничество Минска с африканскими партнерами все чаще рассматривается как пример практической экспортной модели. В случае с Зимбабве речь идет о формировании полного аграрного цикла: от механизации и обработки земли до выхода на самообеспечение зерном и экспорт. Напомним, парламентская делегация Зимбабве с официальным визитом в нашей стране.

"То, что сделала Беларусь в Зимбабве, - это прорыв. Это действительно прорыв, цивилизационный прорыв для африканской страны. Беларусь сумела создать полный технологический цикл выращивания зерна, накормить страну и еще сделать так, что эта страна может экспортировать зерно. Те объемы, те масштабы поставок техники, возделывание сельскохозяйственных земель, фактически, это как поднятая целина, знаете, вот из советских времен еще. Я скажу так: белорусы могут гордиться этим. Просто Беларусь помогла выйти на другой уровень одной африканской стране. Это уже много. И это, опять-таки, подчеркиваю, показывает, насколько Беларусь технологически, социально и политически развитое государство".