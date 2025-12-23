3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Максим Рыженков принял участие в акции "Наши дети"
В республиканской благотворительной акции "Наши дети" приняли участие представители МИД Беларуси. Глава ведомства Максим Рыженков вместе с супругой посетили Социально-педагогический центр Московского района Минска. Его воспитанники получили сладкие наборы, а также оборудование и принадлежности для занятий творчеством.
"У нас нет детей не наших, все дети наши. В какой бы ситуации они ни оказались, это яркие, красивые, умные детки, которые сами по себе уже должны иметь праздник, должны получать заботу, поддержку. Мы не могли не приехать в очередной раз в этот центр, чтобы согреть ребят своей любовью", - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Встречи представителей МИД Беларуси и воспитанников центра стали доброй традицией, насчитывающей почти 2 десятка лет. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, - важное направление социальной ответственности.