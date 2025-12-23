Максим Рыженков принял участие в акции "Наши дети"

"У нас нет детей не наших, все дети наши. В какой бы ситуации они ни оказались, это яркие, красивые, умные детки, которые сами по себе уже должны иметь праздник, должны получать заботу, поддержку. Мы не могли не приехать в очередной раз в этот центр, чтобы согреть ребят своей любовью", - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.