Татищев: Попытка отгородиться от Беларуси превращает Польшу в угол Европы

Способны ли страны ЕС и Беларусь, вместе объединившись, преодолеть миграционный кризис, рассказал в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

Собеседник уверен, что миграционный кризис требует диалога двух стран, в том числе диалога Беларуси и Польши. Более того, укрепление диалога с Беларусью для западных стран, наоборот, покажет их субъектность, потому что нет ничего проще, чем следовать в фарватере Брюсселя и повторять довольно шаблонные тезисы, которые слышатся из года в год.

"В то же время есть альтернативный пример - Венгрия. Она укрепляет диалог и тем самым подчеркивает, что страна субъектна, что имеет свой голос и точку зрения. И это ценно, и точно так же это могло быть ценно и для Польши. Тем более Польша является звеном между Востоком и Западом", - заявил аналитик.

Конфронтационная риторика с Беларусью, попытка отгородиться от Беларуси, выстроить на границе во всех смыслах конфронтационную инфраструктуру превращает Польшу в угол Европы.

Напоследок Никита Татищев высказал мнение, что Польше, наверное, экономически выгоднее все-таки быть частью моста между Востоком и Западом, чем просто медвежьим углом Европы.