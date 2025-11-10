3.68 BYN
Татищев: Попытка отгородиться от Беларуси превращает Польшу в угол Европы
Способны ли страны ЕС и Беларусь, вместе объединившись, преодолеть миграционный кризис, рассказал в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
Собеседник уверен, что миграционный кризис требует диалога двух стран, в том числе диалога Беларуси и Польши. Более того, укрепление диалога с Беларусью для западных стран, наоборот, покажет их субъектность, потому что нет ничего проще, чем следовать в фарватере Брюсселя и повторять довольно шаблонные тезисы, которые слышатся из года в год.
"В то же время есть альтернативный пример - Венгрия. Она укрепляет диалог и тем самым подчеркивает, что страна субъектна, что имеет свой голос и точку зрения. И это ценно, и точно так же это могло быть ценно и для Польши. Тем более Польша является звеном между Востоком и Западом", - заявил аналитик.
Конфронтационная риторика с Беларусью, попытка отгородиться от Беларуси, выстроить на границе во всех смыслах конфронтационную инфраструктуру превращает Польшу в угол Европы.
Напоследок Никита Татищев высказал мнение, что Польше, наверное, экономически выгоднее все-таки быть частью моста между Востоком и Западом, чем просто медвежьим углом Европы.
Фото: sb.by