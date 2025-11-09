3.68 BYN
"100 идей для Беларуси": как реализует свой научно-технический потенциал молодежь
15-й сезон республиканского проекта "100 идей для Беларуси" стартовал. Конкурс давно приобрел национальный масштаб. Инициатива открывает возможности для реализации научно-технического потенциала.
Проекты "100-идейщиков" - это вклад в развитие реального сектора экономики Беларуси. Анастасия Давыденко разработала микрочип для аллергодиагностики. Уникальность проекта - в снижении стоимости такого тестирования, по сравнению с аналогами разработка выходит в разы дешевле.
Анастасия Давыденко, автор проекта "Микрочип для аллергодиагностики", победитель 14-го сезона проекта "100 идей для Беларуси":
"Это такая тест-система, которая позволяет за один анализ быстро и четко определить у человека наличие аллергии сразу по отношению к 200 различным аллергенам. Мы сейчас находимся на этапе регистрации, нас еще ждут клинические испытания, проверки в нашем Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении".
Ежегодно молодые ученые, студенты вузов и учащиеся со всей страны представляют свои инновационные разработки. Тематика - от здравоохранения и внедрения искусственного интеллекта до национальной безопасности. Анна Карпенко разработала проект по применению искусственного интеллекта для компьютерного дизайна лекарственных препаратов. Проект также направлен на минимизацию затрат.
В центре внимания "100-идейщиков" - разработки и в сельском хозяйстве. Проект Игоря Овчинникова призван снизить стрессовую нагрузку на растения, а также повысить их урожайность.
Игорь Овчинников, автор проекта "Регулятор роста и иммуномодулятор растений", победитель 12-го сезона проекта "100 идей для Беларуси":
"Наша проект - это совместная разработка Института экспериментальной ботаники и Института химии и новых материалов. Данная разработка - это перспективный регулятор роста на основе вторичных соединений растений и хитозана".
Около 4 тыс. реализованных проектов, грантовая поддержка лучших инициатив, ежегодные победы на международной арене - все это "100 идей для Беларуси".
Максим Кучвальский, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
"Победители проекта 100 идей для Беларуси поддерживаются. Они имеют право на разработку бесплатного бизнес-плана при подаче на республиканский конкурс инновационных проектов. Имеют преимущество при подаче своих идей в конкурсы Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований".
Напомним, до 20 ноября на официальном сайте проекта "100 идей для Беларуси" открыт прием заявок для участия в конкурсе.