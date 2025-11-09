Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

Шанс завершить самый долгий шатдаун в США: сенаторы достигли соглашения о продлении финансирования. Пакет законопроектов поддержали 60 сенаторов - это необходимый минимум для одобрения.

Соглашение также отменяет массовые увольнения федеральных служащих. Законопроект теперь должен быть одобрен Палатой представителей, затем подписан американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, правительство США частично не работало больше месяца из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.