В Беларуси провели первую операцию без разрезов на сердце у собаки

Первая в Беларуси операция для кошек и собак с врожденным пороком сердца без хирургических надрезов длилась всего 1,5 часа, а в дальнейшем планируется сократить время до 20 минут.

Уникальность операции заключается в более благоприятном для питомца периоде реабилитации. Спустя всего пару часов после вмешательства собака или кошка может уйти из клиники на своих лапах и при этом не испытывать отклонений от привычного образа жизни.

Владимир Савельев, ветеринарный хирург:

"С помощью использования С-дуги или рентгеноскопа мы можем через катетеризацию бедренной артерии попасть катетером прямо к сердцу, где мы подозреваем этот порок. Конечно, сначала мы видим его на УЗИ, делаем четкие замеры и уже потом ищем его здесь. Мы находим его, вводим туда контрастное вещество, которое хорошо подсвечивает его, и туда мы устанавливаем специальный оклюдер, сетчатую структуру, которая раскрывается внутри и блокирует кровоток в лишнем сосуде сразу после операции. Полное закрытие может происходить до 48 часов".